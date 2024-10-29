Siirt'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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Siirt'teki anız yangını söndürüldü

SİİRT - Siirt'te çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre; merkeze bağlı Aktaş köyü ile Siirt Üniversitesi Kezer Kampüsü civarında bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.