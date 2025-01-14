Siirt'te bir apartmanın dairesinde çıkan yangında daire tamamen kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi 1708. Sokak Çelik Apartman'ında bulunan bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Apartman Yangını - Son Dakika
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