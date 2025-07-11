Siirt\'te Apartman Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı bir apartmanın yangın merdiveninde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yangın merdiveni bölümünde meydana geldi. Merdiven boşluğunda istiflenen çeşitli ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yoğun duman apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT