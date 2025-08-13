Siirt\'te Araç Devrildi, Sürücü Hafif Yaralı

Siirt'te kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi, sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, Siirt- Veysel Karani karayolunda meydana geldi. 56 AN 933 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT