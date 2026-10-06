Siirt\'te araçta 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, A.D. isimli şahsın İzmir'den Siirt'e uyuşturucu hap getireceği bilgisine ulaşıldı. Fiziki takip başlatan ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu aracı Siirt- Kurtalan kara yolu üzerinde durdurdu. Narkotik arama köpeği "İnşa"nın şüpheliye ait çantalara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda 2 bin 650 adet uyuşturucu hap ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.