Siirt'te araçta 6 kilogram esrar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te narkotik ekiplerinin uyuşturucu ticareti şüphesiyle durdurduğu araçta dedektör köpeğiyle yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i yabancı uyruklu; şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Siirt'te uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda bir araçta 6 kilogram esrar ele geçirilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti şüphesiyle durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada 6 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA
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