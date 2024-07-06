Siirt\'te çıkan anız yangını kontrol altına alındı

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Siirt'in Baykan ilçesi İnönü Mahallesi Sarıtepe mevkiinde çıkan anız yangını hızla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 dönüm alana yayılan yangın kontrol altına alındı. Yangın, orman işletme ve Baykan Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın bölgesinde evi bulunan bir kadın ve Mahmut Eminanç dumandan etkilenerek bayıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerinin ardından dumandan etkilenenlerin durumunun iyi olduğu belirlendi. - SİİRT