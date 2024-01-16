Siirt'te dereye uçan otomobilden film gibi kurtarma çalışması kamerada

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde sürücü, dereye uçan otomobilinin üstüne çıkarak boğulmaktan kurtuldu. AFAD ekipleri, sürücüyü vinç yardımıyla kurtardı.

Alınan bilgilere göre, Karabağlar mevkisinde H.E. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Başur Çayına uçtu. Boğulmamak için otomobilin üstüne çıkan sürücü, Siirt AFAD'a bağlı arama kurtarma ekipleri tarafından vinç yardımıyla filmleri aratmayacak çalışmayla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.