Siirt'te FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

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Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan T.E. kent merkezinde yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİİRT