Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı

Siirt\'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı

Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde seyir halinde olan su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte beraberindeki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

30.08.2024 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te seyir halindeyken freni boşalan su tankeri devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki yolcu yaralandı.

Kaza, aksam saatlerinde Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte beraberindeki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

İnceleme, Kurtalan, 3-sayfa, İtfaiye, siirt, İtfaiye, Hastane, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
21:54 Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı Tazminatını alamadığı eski iş yerine uzun namlulu silahla kurşun yağdırdı
15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
15:02 Şanlıurfa’da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 5 yaralı
14:52 Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı Eski eş Sinem Ayyıldız’ın beğendiği yorum dikkat çekti Rüştü Onur Atilla, Nez ile ayrıldı! Eski eş Sinem Ayyıldız'ın beğendiği yorum dikkat çekti
14:49 Mesut Özil’in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak Mesut Özil'in temizlediği caminin imamı konuştu: Bir dahaki sefere halıları yıkayacak
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:14 Sanayide dehşet Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar Sanayide dehşet! Otomobille çarpıp dakikalarca tekmeledikten sonra fotoğrafını çekip kaçtılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 09:57:05. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement