Siirt te araçlar çarpıştı: 2 ağır yaralı

Siirt'te iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.S. yönetimindeki 72 AV 100 plakalı hafif ticari araç ile M.C. idaresindeki 56 AJ 162 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikap yan yattı. Her iki araç sürücüsü de bulundukları yerde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT