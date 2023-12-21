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Siirt'te iş yerinin kurşunlandığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Siirt'te iş yerinin kurşunlandığı anlar kameralara yansıdı

Siirt'te bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt\'te iş yerinin kurşunlandığı anlar kameralara yansıdı
21.12.2023 - 23:44,
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Siirt'te iş yerinin kurşunlandığı anlar kameralara yansıdı

Siirt'te iş yeri kurşunlayan şüpheliler Gaziantep'te yakalandı

Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı

SİİRT - Siirt'te iş yeri kurşunlama olayına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 3 şüpheli, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Yenimahalle 1583'üncü Sokak'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Şüpheliler, çalışmalar sonucu Gaziantep'in Nizip ilçesinde uygulama noktasında yakalandı. Olayda kullanılan tabanca olay yerine yakın bölgede çamura gömülü halde bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Siirt, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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