Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Siirt\'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

19.02.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, temizlik malzemesi taşıyan kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Kurtalan, Jandarma, Siirt, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement