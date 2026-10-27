Siirt\'te kilerde çıkan yangında korkudan hareket edemeyen kadını itfaiye kurtardı

Siirt'in Tınaztepe Mahallesi'nde bir evin kiler bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin eve sıçradığı olayda, korkudan hareket edemeyen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın büyümeden söndürüldü.

Tınaztepe Mahallesi 114. Sokak'ta, Hürriyet Ortaokulunun arkasında bulunan bir evde yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, evin kiler bölümündeki buzdolabında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede evin içine sıçradı. Evde yaşanan panik üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden eve girdi. Yangın sırasında korkudan şok geçirerek hareket edemeyen kadın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının büyümeden söndürülmesiyle muhtemel daha büyük bir tehlikenin önüne geçildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.