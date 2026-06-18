Siirt\'te Kıvılcım Yangın Çıkardı

Siirt'te iş makinesinden çıkan kıvılcımın sıçradığı otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Siirt'te yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar ve kuru otlar, dikkatsizlik sonucu küçük bir kıvılcımın bile hızla yangına dönüşebileceğini bir kez daha gösterdi. Siirt Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan bölge trafik binası yakınlarındaki otluk alanda çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar, jandarma ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma işlemleri tamamlandı. Otluk alanın yakınında yürütülen bir çalışma esnasında, kaynak makinesinden çevreye sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu tespit edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT