Siirt'te maddi hasarlı zincirleme trafik kazası
SİİRT - Siirt'te 6 aracın karıştığı kazada maddi hasar oluştu.
Alınan bilgilere göre, Kurtalan Caddesi'nde 63 AK 335 plakalı hafif ticari araç, 56 DA 742, 56 AG 429 plakalı ve plakaları öğrenilmeyen 3 aracın daha karıştığı kazada maddi hasar oluştu. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araçlardan biri park halinde bulunan diğer araçlara çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, 6 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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