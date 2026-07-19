Kezer Çayı\'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Olay, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden 8 kişilik grup, su seviyesinin kısa sürede yükselmesi nedeniyle bulundukları alandan çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışması sonucu mahsur kalan 8 kişi güvenli şekilde bulundukları bölgeden tahliye edildi.

Yetkililer, yaz aylarında dere ve çay yataklarında meydana gelebilecek ani su yükselmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİİRT