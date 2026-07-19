Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Kezer Çayı\'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
19.07.2026 20:33  Güncelleme: 20:41
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Kezer Çayı'nda piknik yaparken su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Siirt'te su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ve UMKE ekiplerince kurtarıldı.

Olay, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'nda meydana geldi. Piknik yapmak için çay kenarına giden 8 kişilik grup, su seviyesinin kısa sürede yükselmesi nedeniyle bulundukları alandan çıkamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışması sonucu mahsur kalan 8 kişi güvenli şekilde bulundukları bölgeden tahliye edildi.

Yetkililer, yaz aylarında dere ve çay yataklarında meydana gelebilecek ani su yükselmelerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kezer Çayı'nda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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