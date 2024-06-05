Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan kara yolunda Necat Ertaş (24) idaresideki 56 AAZ 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen minibüs ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ertaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT