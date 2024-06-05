Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Siirt'te Afetevler Mahallesi Kurtalan kara yolunda meydana gelen kazada, Necat Ertaş idaresindeki hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 14:49
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Siirt'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Afetevler Mahallesi Kurtalan kara yolunda Necat Ertaş (24) idaresideki 56 AAZ 841 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen minibüs ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ertaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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