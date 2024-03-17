Siirt'in Şirvan ilçesinde akraba olan iki aile arasında muhtarlık yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapılı köyünde akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tüfekle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Siirt'te Halid Bin Velid Camii önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa bir otomobil çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'un Bahçelievler Mahallesi'nde E.T.G. ile D.C.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.T.G. bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen mitingde, terör örgütünün propagandasını yapan ve üzerinde havai fişek bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirildi. Operasyon kapsamında Gazze'ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği belirtildi. ABD ve diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonların insani acıları hafifletmeye yönelik olduğu ve yardımların devam edeceği ifade edildi.
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