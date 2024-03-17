Siirt\'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı

ABD, Gazze'ye 13. Havadan Yardım Operasyonunu Gerçekleştirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne 13'üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği bildirildi. Operasyon kapsamında Gazze'ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği belirtildi. ABD ve diğer ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonların insani acıları hafifletmeye yönelik olduğu ve yardımların devam edeceği ifade edildi.