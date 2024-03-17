Siirt'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Siirt'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı

Siirt\'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi tüfekle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

17.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:30
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Siirt'in Şirvan ilçesinde akraba olan iki aile arasında muhtarlık yüzünden çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapılı köyünde akraba olan iki aile arasında muhtarlık meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi tüfekle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te muhtarlık kavgası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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