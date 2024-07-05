Siirt'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Siirt çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.07.2024 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt çevre yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 FM 757 plakalı otomobil, K.A'nın kullandığı 16 BBD 029 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü K.A. VE motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Motosiklet, İnceleme, trafik, Siirt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement