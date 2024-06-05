Siirt'te Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı

Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 09:07
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Siirt'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Afetevleri Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Otomobil Kaldırıma Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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