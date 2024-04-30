Siirt\'te Patpat Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı

Siirt'te "patpat" adı verilen tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Meydandere köyünde bahçede çalışmaya giden Cevher Bişkin'in (55) kullandığı "patpat" adı verilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, yaralanan Bişkin, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - SİİRT
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