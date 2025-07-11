Siirt\'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT