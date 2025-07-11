Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı

Siirt\'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı
11.07.2025 14:19
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Pervari'de devrilen patpatta sürücü S.B. ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Kilis köyünde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki patpat olarak bilinen tarım aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Patpat Kazası: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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