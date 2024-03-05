Siirt\'te Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

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Siirt'te seçim güvenliği toplantısı, Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli idareler genel seçiminin, Siirt'te huzur ve güven ortamında geçmesi için alınacak tedbirlerin ve yapılacak çalışmaların görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesi sırası ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri, miting alanları ve güzergahlar, seçim büroları, 298 sayılı yasaya göre bu konuların iş ve işlemlerinin takip ve denetlemekle görevli kurumlar, seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumluluklar ve seçim günü yasakları ile ilgili konular görüşüldü. Siirt'te seçimlerin huzur ve güven içerisinde tamamlanması için her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Kızılkaya, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrasında alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak mülki idare amirleri ile polis ve jandarma teşkilatına düşen önemli görevler bulunduğunu ve bununla ilgili çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

Mahalli idareler genel seçiminin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Kızılkaya, "Vatandaşlarımızın, seçme ve seçilme haklarını huzur ve güven içinde; hiç bir baskı altında kalmadan ve hiçbir yönlendirmeye maruz bırakılmadan, kendi özgür iradeleri ile hoşgörü içerisinde oy kullanmalarının tesisi için her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz" dedi.

Vali Kızılkaya, huzur ve kardeşlik şehri Siirt'te, seçimlerin huzur ve güven iklimi içinde geçeceğini ümit ettiğini, sözlerine ekledi.

Siirt Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, mülki, adli ve askeri erkanın yanı sıra ilçe kaymakamları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı.

Toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - SİİRT