Siirt\'te seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Siirt'te seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Siirt Sanayi Kavşağı ile Yağmurtepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 ABL 524 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT