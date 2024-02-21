Siirt'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kolundan yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi olan yakınının yanına misafirliğe giden 21 yaşındaki H.T., sanayi sitesinin korkulu rüyası haline gelen başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin saldırısı sonucu kolundan yaralanan genç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Esnaf, yetkililerin duruma çözüm bulmasını istedi. - SİİRT
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Venezuela'nın Bolivar eyaletinde yer alan Angostura kasabasında kaçak işletilen Bulla Loca adlı altın madeninde meydana gelen göçük sonucunda çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya toprak altında kaldı. Yetkililer, ölü, mahsur kalan ve yaralananların tam sayısını henüz belirleyemedi. Arama-kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u eleyerek finale yükseldi. İlk maçı 1-0 kazanan Panathinaikos, rövanşta PAOK'u 2-0 mağlup etti. Dimitris Limnios'un penaltı golüyle uzatmalara giden maçta Panathinaikos, penaltı atışlarında 6-5 üstünlük sağlayarak finale çıktı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Bahçelievler'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında Kurum'a eşlik eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a dansöz kıyafeti fırlatıldı. Fırlatan kişi, "Geldim, dansöz kıyafeti burada. Giydir bana" dedi.
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanuna göre sağlıkta sözleşmeli personel sayısı 27 binden 36 bine çıkacak.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
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