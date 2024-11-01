Siirt'te Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın

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Siirt'te iki adreste binlerce sikke ve obje ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı yapan iki şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sikke, 154 adet Roma dönemine ait sit sikke, 9 adet insan figürlü obje ve 2 adet haç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığına dair elde edilen bilgiler doğrultusunda, B.Y.'nin Gökçebağ beldesindeki evinde ve bağlantılı olarak A.E.'nin kent merkezindeki ikametinde yapılan aramalarda 3 bin 72 adet Osmanlı dönemine ait sit sikke (penez), 154 adet Roma dönemine ait sikke, 9 adet insan figürlü obje, 2 adet haç ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.