Siirt\'te terör örgütüne yardım ve yataklıktan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında terör örgütüne yardım ve yataklıktan kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Eruh ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Hükümlü, düzenlenen operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.B. cezaevine gönderildi. - SİİRT
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