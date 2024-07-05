Siirt'te Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Siirt'te Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından Siirt Merkez Köprübaşı Köyü'nde yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

05.07.2024 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te terör suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme PKK/KCK suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs, Siirt Merkez Köprübaşı Köyünde yakalanarak, adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt Valiliği, Siirt Merkez, Jandarma, Siirt, Kck, PKK, Güvenlik, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:11 Rakam öyle böyle değil Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
09:27 Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı Merih Demiral için istenen ceza ortaya çıktı
09:22 Davanın seyrini değiştirecek görüntü Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış Davanın seyrini değiştirecek görüntü! Suikastı saniye saniye izleyip kayıplara karışmış
07:42 Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı Bakanlıktan istifa eden Mehmet Özhaseki aktif siyaseti bıraktı
00:12 İngiltere’de İşçi Partisi, Avam Kamarası’nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu İngiltere'de İşçi Partisi, Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazanarak iktidar oldu
09:53 Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber’den bozkurt selamı Güreşte Avrupa Şampiyonu olan Alperen Berber'den bozkurt selamı
09:52 New York’ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi New York'ta 8 yaşındaki çocuk bıçaklanarak öldürüldü, saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
09:41 Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi Üstsüz görüntülenen Burak Özçivit, aldığı kilolarla şaşkına çevirdi
09:27 Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi Uzman çavuş, son nefesini tedavi için geldiği hastanenin tuvaletinde verdi
09:15 CHP’li Yavuzyılmaz’dan eski bakanla ilgili bomba iddia Aylık maaşı 1 milyon TL civarında CHP'li Yavuzyılmaz'dan eski bakanla ilgili bomba iddia! Aylık maaşı 1 milyon TL civarında
08:18 Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile Cemal Can Canseven, babasından aldığı maaşı açıkladı: 25 bin TL alıyorum, artıyor bile
02:50 Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti Silahından çıkan kurşunlar eşine değil sevgilisine isabet etti
01:02 Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı Kayıp 3 kız su altında kalan kenti ayağa kaldırdı, gerçek çok başka çıktı
00:45 Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı Göç İdaresi’nden açıklama var Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin kimlik bilgileri mi sızdırıldı? Göç İdaresi'nden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 10:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement