Siirt'te Terör Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Siirt'te terör suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme PKK/KCK suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ç. isimli şahıs, Siirt Merkez Köprübaşı Köyünde yakalanarak, adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT
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