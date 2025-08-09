Siirt\'te Tır Yangını: Can Kaybı Yok

Siirt- Baykan karayolu üzerinde seyir halindeki buğday yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, 46 ZD 401 plakalı tırın dorsesinden yükselen alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - SİİRT