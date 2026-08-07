Siirt'te Trafik Kazası
Siirt'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu maddi hasar oluştu, yaralanan yok.
Siirt'te otomobil ile hafif ticarin aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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