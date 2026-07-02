Siirt\'te Trafik Kazası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Siirt- Kurtalan kara yolunda otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Ertaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ertaş, olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan ve daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Abdullah Ertaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT