Siirt\'te Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilenmiş

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Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım Apartmanı'nın giriş katında çıkan yangında 20 kişi dumandan etkilendi. Yangınla ilgili olarak Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada dumandan etkilenen 20 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiğini belirtti.

Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirtti. Vali Kızılkaya, "Saatin yarım olduğu vakitte Kurtalan ilçemizde 10 katlı, 20 daireli Yıldırım Apartmanı'nda yangın çıktı. İhbar alındıktan sonra AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerimiz ve biz olay yerine intikal ettik. Şu anda ilk bilgilere göre içeride kimse kalmadı. 10 katlı apartmanın 17 dairesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Diğer dairelerin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastanemizde şu anda. Hastaneden aldığımız bilgilere göre yaralıların durumları iyi. Sağlık tedavileri devam ediyor. Ben bütün Kurtalanlı ve Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için şu anda en büyük tesellidir. İlk belirlemelere göre elektrik panosu kontağından kaynaklı çıkan bir yangın olduğu söylendi. Fakat, detaylı bilgi yangın raporu çıktığında bize ulaşmış olacak." dedi. - SİİRT