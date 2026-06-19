Siirt\'te Yangın: Saman Yüklü Römork Kül Oldu

Siirt'te mercimek hasadı sırasında saman yüklü römork, çıkan yangında küle döndü.

Edinilen bilgilere göre olay, Kurtalan ilçesi Gözpınar köyünde meydana geldi. Mercimek patozu sırasında makineden sıçrayan kıvılcım, samanların tutuşmasına neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı müdahalede bulunarak yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında römorkta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT