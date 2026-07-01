Siirt'te Yangın: Yüzlerce Dönüm Buğday Arazisi Zarar Gördü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde çıkan yangında yüzlerce dönüm ekili buğday arazisi zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Taşoluk köyündeki buğday tarlasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana yayıldı. Köylüler traktörlerle alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Bölgeye ekiplerin sevk edildiği öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yangında yüzlerce dönüm buğday ekili arazinin kül olduğu belirtildi. - SİİRT