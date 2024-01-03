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Siirt'te yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 218 gram kubar esrar ve 501,55 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 8 şüphelinin emniyet işlemleri devam ediyor.

Siirt\'te yapılan operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi
03.01.2024 - 20:04,
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Siirt'te gerçekleştirilen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 1 Ocak'ta Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi ile Çevre Yolunun kesiştiği noktada bulunan boş arazi içerisinde yapılan aramalar sonucu 218 gram kubar esrar ele geçirilerek, 8 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aynı tarihte Kooperatif Mahallesi'nde ise yapılan operasyon sonucu 1 şüpheli şahıs üzerinde 501,55 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 8 şüphelinin emniyet işlemleri ise devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İHA
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