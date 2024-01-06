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Siirt'te Yapılan Yol Kontrolünde 220 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te Yapılan Yol Kontrolünde 220 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi

Siirt'te jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurduğu araçta yaptığı aramada bir şahsın üstünde 220 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Siirt\'te Yapılan Yol Kontrolünde 220 Gram Kubar Esrar Ele Geçirildi
06.01.2024 - 14:31,
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Siirt'te jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurduğu araçta yaptığı aramada bir şahsın üstünde 220 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekiplerince Kurtalan ilçesinde yol kontrol yapıldı. Durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan bir şahıs üzerinde yapılan aramada 220 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İHA
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