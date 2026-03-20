Siirt\'te Yemek İşletmesinde Yangın

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir yemek işletmesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eski Emniyet Caddesi'nde bulunan hazır yemek işletmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yerine de maddi hasar oluştu. - SİİRT