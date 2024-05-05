Siirt\'te Yol Kontrolünde Uyuşturucu ve Nakit Para Ele Geçirildi

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde yol kontrollerinde şüpheli bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kurtalan ilçesinde yol kontrol faaliyetinde, B.A. ve E.T.Ö. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrol neticesinde, peynir bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 255 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edilen 15 bin nakit para ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT