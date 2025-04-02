Siirt\'te Yüzük Kapanı: İtfaiye Kurtardı

Siirt'te bir kişinin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye erleri tarafından spiralle kesilerek çıkartıldı.

Kent merkezinde ikamet eden 55 yaşındaki vatandaş, parmağında bulunan yüzüğü çıkarmak istedi. Şahıs, kendi imkanları ile yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine itfaiye erleri verilen adrese yönlendirildi. Yüzük, itfaiye erleri tarafından spiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı. - SİİRT