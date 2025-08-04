Siirt'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Adliye Kavşağı'nda sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen üç araç kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
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