Siirt\'te eşekten düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde bindiği eşekten düşerek bir süre sürüklenen 12 yaşındaki B.G hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, B.G, eşeğin üzerinde bulunduğu sırada dengesini kaybederek düştü. Düşme sırasında elinin eşeğe bağlı olduğu, ürkerek kaçan eşeğin çocuğu bir süre sürüklediği öğrenildi.

BAŞINI TAŞA ÇARPIP AĞIR YARALANDI

Sürüklenme sırasında başını taşa çarpan çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.G, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.