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Sıkıntıdan Havaya Ateş Açtı

Sıkıntıdan Havaya Ateş Açtı
29.06.2026 12:08
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Eskişehir'de otomobilinden havaya ateş açan sürücü, 'Canım sıkkındı' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de seyir halindeki otomobilinden havaya ateş açan ve kovalamaca sonucunda yakalanan şahsın polislere, "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" demesi dikkat çekti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi yolu üzerinden kent merkezine doğru ilerleyen Mehmet Can Ç. idaresindeki 26 FU 561 plakalı sedan otomobilden havaya tabancayla ateş edildi. Durumu fark eden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurmak için harekete geçti. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü, Çankaya Mahallesi'nin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

"Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim"

Polis ekiplerinin dikkati ve ısrarlı takibi sonucu kaçan araç, Kartopu Caddesi üzerinde durduruldu. Araç sürücüsü Mehmet Can Ç., ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, kendisini yakalayan polislere verdiği ilk beyanda "Canım sıkkındı, ondan dolayı ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıkıntıdan Havaya Ateş Açtı - Son Dakika

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