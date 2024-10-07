Sıla Yeniçeri için adalet sözü - Son Dakika
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Sıla Yeniçeri için adalet sözü

Tekirdağ Baro Başkanı, Sıla Yeniçeri'nin ölümünü takip edeceklerini ve ihmali olanların yargılanacağını belirtti.

07.10.2024 17:54
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Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gürcün, olayın ardından baro olarak süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek, ihmali olanların yargı önüne çıkartılacağını vurguladı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Maalesef Sıla bebeğimiz melek oldu. Çok üzgünüz, tüm halkımıza başsağlığı diliyorum. 30 gün boyunca bebeğimizin sağlık durumu hakkında sürekli bilgi aldık. Bu süreçte emek gösteren başhekimlik başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Tedaviye cevap vermeyen bebeğimiz bugün yaşamını kaybetti. Bu nedenle çok üzgünüz ama şunu biliyoruz: Tekirdağ Barosu olarak yargı sürecini kararlılıkla takip edeceğiz. İlk günden beri dosyayı büyük bir titizlikle izliyoruz. Bu olayın yargılama sürecinde şüphelilerin en ağır cezayı almasını sağlayacağız. Adaletimize ve yargımıza güveniyoruz. Ancak bu tür olayların tekrarlanmaması için sivil toplum kuruluşlarımızın, barolarımızın ve kamu kurumlarımızın birlikte mücadele etmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda çocuğa ve kadına yönelik artan şiddetin sonlandırılması için topyekün bir mücadele gerekiyor. Bu mücadeleyi de hep birlikte yapmalıyız. Sıla bebeğimiz için çok üzgünüz ve davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Son olarak belirtmek isterim ki bu tür davalarda özellikle yargılanan kişilerle ilgili süreci de takip ediyoruz ancak olayın tüm gelişimine bakmak gerekiyor. Olayın gelişmesinde ihmali olan kim varsa yargı önüne çıkartıp hesap vermesini sağlamak istiyoruz. Hukuku savunurken bu konuyu da dikkate alacağız, bunun da bilinmesini isteriz." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sıla Yeniçeri için adalet sözü - Son Dakika

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