Sıla Yeniçeri\'nin Ölümü: 5 Şüpheli Tutuklu Kalacak

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin ölümüyle ilgili mahkeme, 5 şüphelinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddete uğrayan ve 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin cenazesi dün kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ve komşunun çocukları G.A. (14) ile K.A. (13) tutuklu bulunuyordu. Malkara Sulh Ceza Mahkemesinde bugün tutuklu şüpheliler için 'Tutukluluğun gözden geçirilmesi' işlemi yapıldı.

Şüpheliler, bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlanarak Malkara Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldılar. Mahkeme, 5 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. - TEKİRDAĞ