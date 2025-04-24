Silah Kaçakçısı Kayseri'de Yakalandı

Silah kaçakçısı operasyonla yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kentte silah ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda tespit edilen adreslere yapılan operasyonda Z.T. yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 27 adet fişek ve 15 adet muhtelif silah parçaları bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıs hakkında da işlem başlatıldı.