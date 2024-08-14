Silahı kontrol eden genç kız kendini vurdu

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahı kontrol eden 22 yaşındaki kız, kazara kendini karın bölgesinden vurdu.

Yörükler Mahallesi'nde yaşanan olayda A.D. (22) isimli genç kız, silahla kendini yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan A.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadesinde ise silahı kontrol ederken kazara kendini vurduğu öğrenildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA