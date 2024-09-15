Silahlı Yağma Suçlusu Tutuklandı

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Siirt'in Pervari ilçesinde 'silahla yağma' suçundan hakkında 12 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Konu ile ilgili Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada; tutuklanan şahsın cezaevine gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı, Pervari İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, 'silahla yağma' suçundan hakkında 12 yıl 10 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs, Pervari ilçesinde yapılan fiziki takip neticesinde yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - SİİRT