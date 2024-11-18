Silahlı Yağma Suçlusu Yakalandı

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'silahlı yağma' suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde "Silahlı Yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Ç.Ş. isimli şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen Ç.Ş., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU