Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada 12. duruşma görüldü. Ara kararı açıklayan mahkeme, aralarında Berkant Acil'in de bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında, 10 Temmuz 2025'te Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmış, Kabadayı tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 23 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklanmış, soruşturmanın üçüncü dalga operasyonu ise 26 Haziran 2026'da gerçekleştirilmişti. Hazırlanan iddianamede, Kabadayı hakkında "icbar suretiyle irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede ayrıca, örgüt elebaşısı olduğu belirtilen Kabadayı'nın gerçekleştirilen eylemler nedeniyle ayrı ayrı cezalandırılması istendi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12. celsesi görülen duruşma yoğunluk sebebiyle konferans salonunda gerçekleşti.

Duruşmaya, tutuklu sanık eski belediye başkanı Özgür Kabadayı ile Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 11 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

Tutukluluk durumlarına ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Berkant Acil, Arif Sevik, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamını Tonguç Çoban, Murat Özdemir ve Yeliz Kaya hakkında ise adli kontrol tedbiriyle tahliyelerini talep etti.

5 sanık tahliye edildi

Mahkeme, tutuklu sanıklar Özgür Kabadayı, Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan, Ali Şafak, Berna Avcı ve Evren Buçan'ın tutukluluk hallerinin devamına, Arif Sevik, Yeliz Kaya, Berkant Acil, Murat Özdemir ve Tonguç Çoban'ın adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmelerine karar verdi.

Duruşma, 15 Şubat'a ertelendi.